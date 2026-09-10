Fortschritte bei Reichweite und Ladegeschwindigkeit lassen das Interesse an E-Autos in Deutschland wachsen. Was eine Studie zum Wechselwillen der Autofahrer zeigt. Autofahrer in Deutschland zeigen in einem internationalen Vergleich die größte Bereitschaft zum Umstieg auf die Elektromobilität. 27 Prozent der hiesigen Besitzer von Benzin- und Dieselfahrzeugen planen, als nächstes Auto höchstwahrscheinlich ein Elektrofahrzeug zu kaufen oder zu leasen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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