Betzdorf (ots) -Gesundes Arbeiten beginnt, bevor Beschwerden entstehen. Als Experte für moderne Arbeitswelten beobachtet Schäfer Shop seit Jahren: Ergonomie wird häufig auf Bürostuhl oder Schreibtisch reduziert. Dabei entscheiden auch Faktoren wie Akustik, Beleuchtung und Raumklima darüber, wie konzentriert, gesund und produktiv Menschen arbeiten können."Oft sind es nicht einzelne Faktoren, sondern viele kleine Belastungen im Arbeitsalltag, die sich über die Zeit bemerkbar machen. Deshalb lohnt es sich, den Arbeitsplatz regelmäßig ganzheitlich zu betrachten", sagt Lena Michelsen, Head of Workplace Solutions bei Schäfer Shop.Bewegung statt starre HaltungWer täglich viele Stunden an seinem Arbeitsplatz verbringt, sollte diesen möglichst flexibel nutzen können. Verstellbare Möbel und eine durchdachte Arbeitsplatzgestaltung schaffen die Grundlage dafür.Im Büro haben sich beispielsweise höhenverstellbare Schreibtische wie der Schäfer Shop Genius Modena Flex oder ergonomische Bürostühle wie der Schäfer Shop Select SSI PROLINE NEW WORK etabliert. Lösungen wie elektrisch höhenverstellbare Schreibtische ermöglichen den Wechsel zwischen Sitzen und Stehen und fördern damit Bewegung im Arbeitsalltag. Ergänzt durch ergonomische Sitzmöbel lassen sich einseitige Belastungen reduzieren.Auch in Lager und Produktion gewinnt Ergonomie an Bedeutung. Höhenverstellbare Arbeitstische, Stehhilfen oder Transportwagen unterstützen Mitarbeitende bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten."Der Arbeitsplatz sollte sich an den Menschen anpassen und nicht umgekehrt", so Lena Michelsen. "Schon kleine Veränderungen können einen spürbaren Unterschied machen."Akustik, Licht und Raumklima mitdenkenStörende Geräusche zählen zu den größten Konzentrationsbremsen im Arbeitsalltag. Besonders in offenen Büroflächen können Akustikelemente wie Trennwände oder Raumteiler die Arbeitsatmosphäre verbessern und konzentriertes Arbeiten unterstützen. In Produktions- und Lagerbereichen stehen Lärmschutz und Arbeitssicherheit im Vordergrund.Ebenso wichtig ist die Beleuchtung. Zu dunkle Arbeitsplätze ermüden die Augen, Blendungen können die Konzentration beeinträchtigen. Individuell anpassbare Lichtlösungen unterstützen eine angenehme Arbeitsumgebung und fördern Aufmerksamkeit sowie Wohlbefinden.Auch das Raumklima beeinflusst Leistungsfähigkeit und Arbeitskomfort. Regelmäßiges Lüften, angenehme Temperaturen und ausreichend frische Luft schaffen bessere Bedingungen. Pflanzen können zusätzlich die Aufenthaltsqualität verbessern. In den Sommermonaten helfen Ventilatoren oder Klimageräte dabei, hitzebedingte Leistungseinbußen zu vermeiden.Ergonomie als Zusammenspiel vieler FaktorenErgonomie ist heute weit mehr als eine Frage des Komforts. Sie trägt dazu bei, Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit langfristig zu fördern - unabhängig davon, ob im Büro, Homeoffice, Lager oder in der Produktion.Schäfer Shop unterstützt dabei, Arbeitsumgebungen ganzheitlich zu gestalten - von ergonomischen Möbeln über Akustik- und Beleuchtungslösungen bis hin zu individuellen Konzepten für moderne Arbeitswelten.Weitere Informationen und Ideen zur Arbeitsplatzgestaltung bietet Schäfer Shop unter:www.schaefer-shop.de/bueroeinrichtungsideenÜber Schäfer ShopDie Schäfer Shop GmbH mit Sitz in Betzdorf gehört seit 50 Jahren zu den führenden Komplettausstattern für Büro-, Lager- und Betriebseinrichtungen in Europa und steht als mittelständisches Familienunternehmen für verlässliche Qualität, nachhaltige Lösungen und starke Kundenbindung.Pressekontakt:Schäfer Shop GmbHLisa Denkerpresse@schäfer-shop.de+49 2741 286 9202Original-Content von: Schäfer Shop GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80248/6349481