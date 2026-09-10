Die auf Mikroblasen basierende Technologie ermöglicht eine magnetperlenfreie Zellselektion für die Forschung und Entwicklung im Bereich der Zelltherapie

Bracco Imaging, ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen, das innovative Lösungen im Gesundheitswesen entwickelt, herstellt und vermarktet, gab heute die Erweiterung seines BubbleGen-Portfolios für die Zellselektion durch die Einführung des "BubbleGen CD3+ T-Zell-Selektionskits" bekannt. Das Kit, das auf der Mikroblasen-Technologie von Bracco basiert, ermöglicht neue Arbeitsabläufe in der Zelltherapie, darunter einen hoch skalierbaren und kosteneffizienten Ansatz zur Herstellung von CAR-T-Zelltherapien. Dies ist die erste von mehreren geplanten Erweiterungen der BubbleGen-Produktfamilie für Zellselektionslösungen nach dem Start des Early-Access-Programms im Mai dieses Jahres.

Die Zellselektion ist ein entscheidender Schritt bei der Herstellung von Zelltherapien, doch der branchenübliche Ansatz auf Basis magnetischer Beads erhöht die Komplexität, den Zeitaufwand und die Kosten der Arbeitsabläufe allesamt Hindernisse für die Skalierbarkeit. BubbleGen ist Braccos Antwort auf die Nachfrage der Branche nach Alternativen zu magnetischen Beads und bietet eine schonende Selektionsmethode, die die Störung der Zellen minimiert und so zuverlässigere nachgelagerte Anwendungen ermöglicht. Im Mittelpunkt dieses Arbeitsablaufs steht eine Technologie mit entleerbaren Mikroblasen, die Bedenken hinsichtlich des Ablösens von Beads, magnetischer Rückstände und Zellverlusts in Säulen beseitigt und eine effizientere Entwicklung von Zelltherapien von CAR-T bis TCR-T ermöglicht.

Das BubbleGen CD3+ Cell Selection Kit ist eine skalierbare, gebrauchsfertige Lösung, die für die Isolierung von CD3+-T-Zellen durch einen vereinfachten, mikrosphärenfreien Arbeitsablauf entwickelt wurde. Das Kit unterstützt unter anderem folgende Anwendungen und Programme:

T-Zell-Isolierung und T-Zell-Depletion

CAR-T- und TCR-T-Entwicklung

Arbeitsabläufe zur Entwicklung von T-Zell-Prozessen

Die Lösung ist darauf ausgelegt, Forschern Flexibilität zu bieten, während sich therapeutische Ziele und Herstellungsanforderungen weiterentwickeln. "Die Herstellung von Zelltherapien erfordert Technologien, die mit den wachsenden Anforderungen der Branche skalierbar sind und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren", sagte Sophie He, VP of Cell Therapy bei Bracco Imaging. "Die Erweiterung des BubbleGen-Portfolios spiegelt das Engagement von Bracco wider, praktische Lösungen für Entwickler von Zelltherapien voranzutreiben, während diese auf die GMP-konforme Herstellung zusteuern. Durch die Bereitstellung eines gebrauchsfertigen CD3+-Selektionskits helfen wir Forschern, die Prozessentwicklung bereits heute zu beschleunigen und gleichzeitig eine Grundlage für die nächste Generation von Zelltherapien zu schaffen."

"Entwickler stehen unter zunehmendem Druck, Herstellungsprozesse zu optimieren und gleichzeitig eine hohe Zellqualität und -konsistenz aufrechtzuerhalten," sagte Thierry Bettinger, F&E-Leiter am Bracco Research Center in Genf. "BubbleGen bietet Forschern einen mikrokügelchenfreien Ansatz, der einfache Arbeitsabläufe mit der Flexibilität verbindet, die zur Unterstützung neuer Anwendungen in der Zelltherapie erforderlich ist. Mit dieser CD3+-Lösung geben wir Forschern Werkzeuge an die Hand, die den aktuellen Anforderungen gerecht werden und die Flexibilität für viele therapeutische Ziele und Arbeitsabläufe erweitern."

Die BubbleGen-Technologie nutzt antikörpergesteuerte Lipid-Mikrobläschen, um gewünschte Zellpopulationen selektiv zu binden. Nach der Trennung lösen sich die Mikroblasen auf natürliche Weise auf, sodass die ausgewählten Zellen frei von magnetischen Partikeln bleiben. BubbleGen ermöglicht eine schnelle Trennung, ist mit bestehenden Arbeitsabläufen in der Zelltherapie kompatibel und unterstützt nachgelagerte Anwendungen wie phänotypische Charakterisierung, Gen-Editing, Genexpressionsanalyse und Funktionstests.

Das BubbleGen CD3+ Cell Selection Kit ist ab sofort für Forschungszwecke erhältlich. Forscher können dieses Kit erwerben und sich unter BubbleGen.com registrieren, um an Evaluierungsprogrammen für zukünftige Anwendungen teilzunehmen.

Bracco stellt das Kit nächste Woche auf dem CAR-TCR-Gipfel vom 16. bis 17. September in Boston vor. Teilnehmer können sich am Stand Nr. 25 mit dem Bracco-Zelltherapie-Team austauschen oder am Donnerstag, dem 17. September 2026, um 12:20 Uhr im Rahmen des "Early-Stage-Manufacturing"-Programms an der Unternehmenspräsentation von Bracco teilnehmen.

Über Bracco

Die 1927 gegründete Bracco-Gruppe ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der diagnostischen Bildgebung und hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung voranzutreiben und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, indem sie die Zukunft der Prävention und der Präzisionsmedizin mitgestaltet.

Das Unternehmen ist im Gesundheitssektor in mehr als 100 Ländern tätig, beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter und erzielt einen konsolidierten Jahresumsatz von rund 2 Milliarden Euro, wobei 88 auf internationale Märkte entfallen.

Mit einem starken Bekenntnis zur Innovation das Unternehmen investiert rund 9 seines Referenzumsatzes in Forschung und Entwicklung entwickelt und vertreibt Bracco ein breites Portfolio an pharmazeutischen Produkten für die diagnostische Bildgebung, darunter Kontrastmittel für Röntgen, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) sowie Mikrobläschen für die kontrastverstärkte Ultraschalluntersuchung (CEUS) und die molekulare Bildgebung mittels radioaktiver Tracer und neuartiger PET-Bildgebungsmittel, ergänzt durch KI-basierte Lösungen. Das Unternehmen ist zudem weltweit führend bei fortschrittlichen Kontrastmittelmanagement-Technologien für die kardiovaskuläre Angiographie und die radiologische Bildgebung.

Erfahren Sie mehr unter www.bracco.com

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