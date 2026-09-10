Stuttgart (ots) -- Technologieoffenheit bei KI und Betriebsmodellen, digitale Souveränität und Datenhoheit- "AI Ready bedeutet für uns, dass neue KI-Technologien zukünftig integrierbar sein sollen, ohne dass sich Anwender frühzeitig auf einen bestimmten Weg festlegen müssen.""ERP-System mit weitreichender Flexibilität für die KI-Nutzung" nennt der Stuttgarter ERP-Hersteller Planat seine Strategie für Künstliche Intelligenz im Enterprise Resource Planning. Dabei setzt Planat auf flexible Anschlussfähigkeit an die KI-Strategien der Anwender. "Unser ERP-System soll unseren Kunden ermöglichen, KI-Technologien und Betriebsmodelle passend zu ihren Anforderungen auszuwählen", erklärt Marco Bux, Principal Product Manager und Head of Development von Planat. "Angesichts der rasanten Geschwindigkeit der KI-Entwicklung ist es für den Mittelstand wichtig, von Künstlicher Intelligenz profitieren zu können, ohne die Stabilität und Zuverlässigkeit ihres ERP-Systems zu gefährden." Auch bei den Betriebsmodellen setzt Planat auf Flexibilität: Planat ERP kann auf eigener Infrastruktur oder in einem externen Rechenzentrum betrieben und bei Bedarf um cloudbasierte Dienste ergänzt werden."Unsere Kunden sollen bei KI-Anbietern und Betriebsmodellen langfristig flexibel bleiben", erklärt Marco Bux. Er erläutert: "AI Ready bedeutet für uns, dass neue KI-Technologien zukünftig integrierbar sein sollen, ohne dass sich Anwender frühzeitig auf einen bestimmten Weg festlegen müssen. Das ist auch eine Frage des Investitionsschutzes."Digitale Souveränität gewinnt an BedeutungMit der zunehmenden Nutzung von KI rücken Fragen nach Datensicherheit, Datenschutz und digitaler Souveränität stärker in den Fokus. Viele Unternehmen stellen sich nicht nur die Frage, wo ihre Daten gespeichert werden, sondern auch, wie abhängig sie von einzelnen internationalen Technologieanbietern sein möchten.Neben klassischen Datenschutzaspekten spielen zunehmend geopolitische Überlegungen eine Rolle. Unternehmen möchten vermeiden, dass kritische Geschäftsprozesse oder KI-Funktionen durch Entscheidungen externer Anbieter eingeschränkt werden könnten. Gleichzeitig entstehen in Europa neue Angebote für Cloud- und KI-Infrastrukturen, die speziell auf Datensouveränität und europäische Standards ausgerichtet sind.Technologische Ausrichtung für weitreichende Flexibilität"Viele Mittelständler möchten KI nutzen und zugleich selbst bestimmen, wo und unter welchen Rahmenbedingungen sensible Unternehmensdaten verarbeitet werden. Deshalb kann Planat ERP sowohl auf eigener Infrastruktur als auch in einem externen Rechenzentrum betrieben und bei Bedarf um cloudbasierte Dienste ergänzt werden", sagt Marco Bux.Die lokale Verarbeitung kann im Vergleich zu einer ausschließlich cloudbasierten Nutzung Anfangsinvestitionen in Hardware erfordern, stärkt jedoch die Datenhoheit. Gerade für mittelständische Unternehmen mit hohen Anforderungen an Datenschutz oder regulatorische Vorgaben kann ein lokaler Betrieb entscheidende Vorteile bieten.Die technologische Ausrichtung von Planat ERP soll langfristig die Einbindung unterschiedlicher KI-Technologien unterstützen. Dabei berücksichtigt Planat cloudbasierte und lokal betreibbare Ansätze sowie europäische KI-Angebote. Moderne Frameworks ermöglichen bereits heute den Betrieb leistungsfähiger Large Language Models auf eigener Infrastruktur und bieten für zahlreiche Unternehmensanwendungen eine attraktive Alternative zu Cloud-Diensten.Fokus auf den MittelstandEin ERP-System bildet die zentrale Datendrehscheibe im Unternehmen. Planat versteht diese Rolle auch als sichere Integrationsplattform für KI-Anwendungen. Unternehmen sollen sowohl die von Planat entwickelten KI-Funktionen als auch Lösungen von Technologiepartnern oder eigene KI-Anwendungen anbinden können. Parallel arbeitet Planat an den ersten KI-gestützten Assistenzfunktionen innerhalb des eigenen ERP-Systems. Der Fokus liegt dabei zunächst auf der Unterstützung von Anwendern bei Informationssuche, Auswertung und Wissenszugriff.Die KI-Strategie von Planat richtet sich insbesondere an mittelständische Unternehmen mit etwa 50 bis 500 Mitarbeitern und bis zu rund 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Viele dieser Unternehmen betreiben ihre IT überwiegend in Deutschland und benötigen keine weltweit verteilten Cloud-Infrastrukturen. Für sie bieten lokale Rechenzentren oder hybride Betriebsmodelle häufig die optimale Kombination aus Leistungsfähigkeit, Datensicherheit und Wirtschaftlichkeit.Mit seiner auf Technologieoffenheit ausgerichteten Strategie "AI Ready" möchte Planat diesen Unternehmen den Weg in die KI-gestützte ERP-Welt ebnen - ohne sie auf ein bestimmtes Betriebsmodell oder einen einzelnen KI-Anbieter festzulegen. Damit verbindet der ERP-Spezialist moderne KI-Technologie mit einem hohen Maß an digitaler Souveränität und langfristiger Investitionssicherheit.Die PLANAT GmbH (www.PLANAT.de (http://www.planat.de)) bietet mit ihrer skalierbaren ERP-Standardsoftware einen flexiblen IT-Service "Made in Germany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons, wie z. B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder Customer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Das innovative, modulare Softwarekonzept ergänzt PLANAT seit 1981 durch branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichen Support.Pressekontakt:PLANAT GmbH,Schönbergstr. 45-47, 73760 Ostfildern (bei Stuttgart), Deutschland,Tel.: +49 (0)711-16756-0, E-Mail: software@PLANAT.de,Web: www.PLANAT.deAnsprechpartner: Cecilia Fischer - E-Mail: cecilia.fischer@planat.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: PLANAT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69934/6349491