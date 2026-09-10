Bonn (ots) -Der bekannte Winterklassiker von VERPOORTEN kommt ab Oktober 2026 in der klassischen VERPOORTEN 0,7-Liter-Flasche in den LebensmitteleinzelhandelKalte Hände, der Duft von Weihnachten und ein heißer Eierpunsch in geselliger Runde: Für viele gehört VERPOORTEN EIERPUNSCH seit Jahren genauso zum Weihnachtsmarktbesuch wie der Lichterglanz und gebrannte Mandeln. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird der cremige Winterklassiker auf mehr als 250 Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland ausgeschenkt und verbindet dort Generationen in der wohl genussvollsten Zeit des Jahres.2026 kommt dieser vertraute Weihnachtsmarkt-Moment erstmals in den Lebensmitteleinzelhandel. Ab Oktober ist VERPOORTEN EIERPUNSCH in der klassischen 0,7-Liter-Flasche erhältlich und kann damit auch zu Hause ganz unkompliziert erwärmt und genossen werden. VERPOORTEN erweitert damit die bisherige Verfügbarkeit über den eigenen Onlineshop und greift zugleich einen vielfach geäußerten Wunsch von Verbraucherinnen und Verbrauchern auf.Vom Weihnachtsmarktklassiker zum Wintergenuss für zu HauseVERPOORTEN EIERPUNSCH verbindet VERPOORTEN ORIGINAL mit fruchtigem Weißwein und ausgewählten Zutaten zu einem cremigen Eierpunsch mit winterlicher Note. Warm serviert bringt er das vertraute Gefühl des Weihnachtsmarkts nach Hause - ob nach einem langen Winterspaziergang, beim Adventsabend mit Freunden und Familie oder als wärmender Genuss an kalten Tagen.Dabei steht nicht nur der Geschmack, sondern vor allem das gemeinsame Genusserlebnis im Mittelpunkt. Denn Eierpunsch ist für viele eng mit der Adventszeit und ihren besonderen Momenten verbunden: zusammenkommen, sich aufwärmen, anstoßen und die kalte Jahreszeit genießen.Der VERPOORTEN EIERPUNSCH mit 11 %vol ist ausschließlich während der Wintersaison erhältlich. So bleibt er ein Genuss, auf den man sich jedes Jahr aufs Neue freuen kann.Über VERPOORTENVERPOORTEN steht seit 1876 für Qualität und Genuss und feiert 2026 sein 150-jähriges Bestehen. Das Familienunternehmen mit Sitz in Bonn wird heute in fünfter und sechster Generation von William Verpoorten und seiner Tochter Viktoria geführt. Im Mittelpunkt des Portfolios steht VERPOORTEN ORIGINAL, das seit Generationen für seinen unverwechselbaren Geschmack und seine vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten bekannt ist.Weitere Informationen zu VERPOORTEN EIERPUNSCH sowie Rezept- und Genussideen unter verpoorten.de.Pressekontakt:Verpoorten GmbH & Co. KGPotsdamer Platz53119 BonnE-Mail: florian.roos@verpoorten.bundesstadt.deTelefon: +49 (0)228 / 9655-155Original-Content von: Verpoorten GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44038/6349490