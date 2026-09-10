Berlin (ots) -Erst Berlin, jetzt München: Nach einem erfolgreichen Wochenende mit mehr als 2.500 Apotheker:innen, PTA und PKA in der STATION Berlin zieht die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE direkt weiter. Am 12. und 13. September werden am Wochenende vor dem Deutschen Apothekertag bereits bis zu 3.000 angemeldete Gäste erwartet, um in München auf der APOTHEKENTOUR die Vor-Ort-Apotheke zu feiern.Mehr als 2.500 Besucher:innen nutzten das vergangene Wochenende in Berlin, um ihr Fachwissen aufzufrischen, für Inspiration, neue Impulse und den wertschätzenden Austausch mit zahlreichen Industriepartnern. Ein Gäste-Plus von 15 % im Vergleich zum Vorjahr verdeutlichte das qualitative und quantitative Potenzial der Roadshow auch in der Hauptstadt. In München steht nun ein weiteres großes Tourwochenende bevor: Mehr als 170 Vorträge, mehrere Live-Talks sowie neue Cases und Produktwelten bringen bis zu 3.000 angemeldete Apotheker:innen, PTA und PKA direkt mit den Pharmapartnern zusammen.Zu den Höhepunkten des bevorstehenden Tourstopps gehört auch ein Talk mit Jan Wagner, Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags. Anlässlich des Jubiläums der Apotheken Umschau wagt er einen Ausblick in die Apotheken-Kommunikation der Zukunft und berichtet über die jüngste Initiative stopmedfakes. Außerdem können sich die Apothekenteams auch in den Eisbachstudios auf TV-Moderator Wigald Boning freuen, der powered by DR. KADE mit einem Talk in München zu Gast sein wird.Erst APOTHEKENTOUR, dann ApothekertagDer Zeitpunkt des Tourstopps könnte kaum passender sein: Direkt vor dem Deutschen Apothekertag, wo auf politischer Ebene unter anderem mit Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) über die Zukunft der Branche diskutiert wird, setzt die APOTHEKENTOUR den Spot auf die Leistungsträger:innen. Denn bei der Tour richten sich die Scheinwerfer ganz auf die Menschen, die den Apothekenalltag und die Zukunft der Vor-Ort-Apotheke täglich gestalten, auf Apothekerinnen, Apotheker, PTA und PKA"Nach famosen Eventwochenenden in Leipzig und Berlin zeigt auch München, wie wichtig der persönliche Austausch auf Augenhöhe ist - zwischen Apothekenteams und unseren Industriepartnern", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. "Gerade in einer für die Branche so wichtigen Woche freuen wir uns darauf, die Teams aus den Apotheken und die Industrie so nah wie möglich zusammenzubringen."Nach München folgen 2026 noch die Tourstopps in Stuttgart am 17. und 18. Oktober sowie in Karlsruhe am 31. Oktober und 1. November. Bis zum Jahresende werden an den insgesamt zwölf deutschen Standorten rund 30.000 Besucher:innen erwartet.Darüber hinaus wird die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/) auch in diesem Jahr einen exklusiven Halt in Österreich einlegen. Zum vierten Mal wird sie im November in Wien rund 3.000 Apotheker:innen und PKA begeistern.Diese Unternehmen (https://www.apothekentour.de/aussteller/) sind 2026 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten:Aboca, Alfasigma, ApoVid, Aristo Pharma, Bausch + Lomb, BD Rowa" Bionorica, CGM Lauer, Curél, Dentinox, DERMASENCE, Dr. Ausbüttel (DRACO), DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, ELPATO, Galderma, gesundleben, HALEON, Hartmann, IhreApotheken GmbH & Co. KGaA (ZukunftspaktApotheke), InfectoPharm, Kiaora, Klosterfrau, KORRES, LAPONDO, MEDICE, Naturafit, natüür, NUXE, OMNi-BiOTIC, OmniVision, Opella, Orthomol, P&G Health Germany GmbH, Pohl Boskamp, Pure, Queisser Pharma, ratiopharm, Reckitt, Sandoz, Shower+, STADA, Théa Pharma, Unifarco, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag, ZENTIVA.Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken haben exklusiv die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.de anzumelden. Die Ticketanzahl pro Standort ist begrenzt.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcare-Branche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbH / APOTHEKENTOURConstantin ArensFranz-Ehrlich-Straße 1212489 Berlinpresse@elpato.deOriginal-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162063/6349489