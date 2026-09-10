Erfurt (ots) -Wie funktioniert Künstliche Intelligenz (KI)? Wo begegnet sie Kindern im Alltag und worauf sollte man achten? Mit "Check die KI" gestaltet KiKA ein umfassendes Angebot, das Kinder dabei unterstützt, das Thema KI zu verstehen, zu hinterfragen und aktiv zu entdecken. Im Zentrum steht eine KI-Themenseite auf kika.de sowie ein gebündeltes Angebot in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html). Am 15. September beginnt ab 18:30 Uhr im Livestream der "Check die KI"-Themenabend mit "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb), "PUR+", "logo!" (beide ZDF) und einem "Checker EXTRA" (BR)."Künstliche Intelligenz ist in der Lebenswelt von Kindern angekommen. Unser Anspruch ist es, Kinder bei dieser Entwicklung zu begleiten: verständlich, neugierig und auf Augenhöhe", sagt Roman Twork, Programmgeschäftsführer von KiKA. "Mit 'Check die KI' zeigen wir, was hinter den neuen Technologien steckt - und ermutigen Kinder, kritisch zu bleiben und Fragen zu stellen. Dabei greifen wir auf die Kompetenz und die Stärke unseres Netzwerks zurück, um verlässliche Orientierung zu geben."Am 15. September ab 18:30 Uhr startet dazu ein interaktiver Livestream auf kika.de und in der KiKA-App. Gemeinsam mit "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) stimmt sich das Publikum auf das Thema ein: Expert*innen beantworten Fragen im KiKA-Chat, geben Einblicke und treten direkt mit den Kindern in den Austausch. Erste Wissensbeiträge führen in zentrale Aspekte der KI ein.Ab 19:10 Uhr wird der Themenabend im TV mit vertiefenden Wissensangeboten fortgesetzt. Das Moderations-Duo Soraya und Tim ordnet Themen ein und bindet die Perspektiven der Zuschauer*innen aktiv ein. Interaktive Elemente wie die Abstimmung "KI oder echt?" auf kika.de lassen das Publikum direkt an dem Angebot teilhaben.Ab 19:25 Uhr fragt "PUR+" (ZDF), wie Künstliche Intelligenz bereits unseren Alltag prägt. Moderator Eric Mayer zeigt, warum KI zur Herausforderung werden kann, weshalb kritisches Denken wichtig bleibt und warum unser Gehirn dazu neigt, auf falsche Informationen hereinzufallen. Gemeinsam mit Schüler*innen testet er im Videocheck "KI oder echt?" Inhalte, besucht einen ZDF-Faktenchecker und erklärt zusammen mit KI-Experte Dr. Christian Temath, wie KI funktioniert, was sie leisten kann - und wo ihre Grenzen liegen.Nach den Kindernachrichten von "logo!" (ZDF) mit einem KI-Beitrag um 19:50 Uhr folgt um 20:00 Uhr die Premiere des "Checker EXTRA: Warum KI unser Leben verändert" (BR). Ein Fake-Video einer neuen Checkerin lässt Marina und Tobi den Chancen und Risiken von KI auf den Grund gehen. Anhand konkreter Beispiele gehen sie zentralen Fragen nach wie "Was ist KI?", "Macht KI uns dumm?" und "Können wir mit KI befreundet sein?". Unterstützt werden sie von Expert*innen: Ann-Marie Utz (Deutsche Presse-Agentur GmbH) ordnet Fake News ein, Dr. Aljoscha Burchardt (KI-Campus.org) erklärt die Grundlagen von KI und Dr. Romy Lorenz (Max-Planck-Institut) untersucht mithilfe modernster Technik die Auswirkungen der Nutzung von KI auf unsere Hirnaktivität.Redaktionell wird der Themenabend von Monika E. Schweiger (BR), Nadja Stein (ZDF) und Steffi Warnatzsch-Abra (KiKA) betreut. Product Owner von "Check die KI" ist Inka Kiwit, für den Online-Auftritt sind Annekatrin Wächter und Anne Reichenbach zuständig (alle KiKA).Hör-Tipp: Im Unternehmenspodcast "Triff KiKA - Werkstattgespräche" spricht Monika Schweiger, Redakteurin der BR-Kinderredaktion, mit Inka Kiwit über das "Checker EXTRA" zum KiKA-Themenspezial "Check die KI". Sie erzählt, warum Künstliche Intelligenz ein zentrales Medienkompetenzthema für Kinder ist und weshalb Orientierung, kritisches Denken und Neugier im Umgang mit KI so wichtig sind. Die Folge ist ab sofort bei ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/triff-kika-werkstattgespraeche/urn:ard:show:f49892e413ac64de/), im KiKA-Kommunikationsportal (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/podcast/triff-kika-100.html) und überall dort verfügbar, wo es Podcasts gibt.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de. (https://kommunikation.kika.de/)Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6349505