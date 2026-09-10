Berlin (ots) -Wie verbessert Europa den Alltag von EU-Bürgerinnen und Bürgern - und wie kann Journalismus diese Geschichte besser erzählen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Abschlussevents von EUconomy - Partnerships4Prosperity, (https://www.presseportal.de/nr/181564) einer 12-monatigen Medieninitiative von dpa-Custom Content (https://www.dpa.com/de/custom-content), kofinanziert von der Europäischen Union.Die Veranstaltung findet am 15. September 2026 im Berliner Newsroom der dpa - Deutsche Presse-Agentur (https://www.dpa.com/de) statt und wird live über LinkedIn gestreamt.Livestream, Dienstag, 15. September, 18:30 Uhr (MESZ): https://www.linkedin.com/events/euconomy-presseventoneucohesion7503457697674076160/theater/EUconomy dokumentiert EU-geförderte grenzüberschreitende Initiativen in deutschen Grenzregionen mit Österreich, Polen, Tschechien, Frankreich und Dänemark. Mit mehrsprachigen, journalistischen Content-Paketen in verschiedenen Formaten zeigt das Projekt, wie EU-Kohäsionspolitik und Interreg-Förderung regionale Entwicklung, Zusammenarbeit, Nachhaltigkeit, Innovation, Arbeitsplätze und berufliche Qualifizierung in der Praxis unterstützen.Das Abschlussevent bringt Perspektiven aus Politik, Wissenschaft, Interreg und Projektpraxis zusammen. Die Expertenrunde diskutiert, wie die Wirkung von EU-Kohäsionspolitik vor Ort in den Regionen zugänglich erklärt und für regionale Zielgruppen sichtbarer gemacht werden kann.Panelistinnen und PanelistenAn der Veranstaltung nehmen teil:- Claudius Schmidt-Faber, Senior Economic Expert bei der Europäischen Kommission- Dr. Kai Böhme, Experte für europäische Regionalpolitik und territoriale Entwicklung- Izabela Glisic, Leiterin des Gemeinsamen Sekretariats des Kooperationsprogramms Interreg Brandenburg-Polen- Pinar Hepperle, Koordinatorin des Masterstudiengangs Sustainable Business Development, Interreg-Projekt TRAIL, Hochschule OffenburgProgramm- Begrüßung und Eröffnung des EUconomy-Abschlussevents- Keynote. Keynote von Claudius Schmidt-Faber, Senior Economic Expert bei der Europäischen Kommission.- Best Practice Project Showcase. Vorstellung ausgewählter EU-geförderter grenzüberschreitender Projekte aus deutschen Grenzregionen.- Highlight-Video. Vorführung eines Highlight-Videos, das die EUconomy-Filmreihe und zentrale Projektergebnisse beleuchet.- Paneldiskussion: "Wie verbessert Europa den Alltag der Menschen - und wie kann Journalismus diese Geschichte besser erzählen?"Das Panel diskutiert, warum EU-Kohäsionspolitik oft abstrakt bleibt, wie ihre lokale Wirkung verständlich erklärt werden kann und wie Journalismus dazu beitragen kann, EU-geförderte Projekte für regionale Zielgruppen sichtbarer und relevanter zu machen.Über EUconomyEUconomy - Partnerships4Prosperity ist eine 12-monatige Medieninitiative von dpa-Custom Content, kofinanziert von der Europäischen Union. Das Projekt produziert kostenlose multimediale Content-Pakete - darunter Videos, Bilder und Social-Media-Material -, die EU-geförderte grenzüberschreitende Projekte in deutschen Grenzregionen mit Österreich, Polen, Tschechien, Frankreich und Dänemark dokumentieren.Alle Inhalte werden Medien in Deutschland und darüber hinaus kostenlos zur Verfügung gestellt.Pressekontakt:euconomy-pressevent@dpa.comOriginal-Content von: EUconomy - Partnerships4Prosperity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181564/6349500