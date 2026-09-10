Berlin (ots) -Das Haus der Presse in Berlin trägt ab sofort eine klare Botschaft: "Demokratie braucht viele Stimmen." Mit einer großflächigen Beklebung macht der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) die gemeinsame Initiative journalistischer Medien auch im Berliner Stadtbild sichtbar.Die Initiative "Demokratie braucht viele Stimmen" bringt aktuell rund 150 Medienpartner aus ganz Deutschland zusammen. Zeitungen, Zeitschriften, kostenlose Wochenzeitungen, privater und öffentlich-rechtlicher Rundfunk sowie Medienorganisationen setzen gemeinsam ein Zeichen für Presse und Rundfunkfreiheit, Medienvielfalt und eine informierte demokratische Öffentlichkeit."Demokratie lebt davon, dass unterschiedliche Perspektiven sichtbar und hörbar bleiben. Genau dafür steht unsere Initiative. Mit der Gestaltung des Hauses der Presse tragen wir diese Botschaft jetzt auch optisch nach außen", sagt Dr. Jörg Eggers, Hauptgeschäftsführer des BDZV.Vom 14. bis 19. September 2026 machen die beteiligten Medien die Initiative im Rahmen einer gemeinsamen Aktionswoche bundesweit sichtbar. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung von professionellem Journalismus für eine offene und demokratische Gesellschaft.Das Haus der Presse wird damit selbst zum Botschafter der Initiative: Demokratie braucht viele Stimmen. Wir sind eine davon.Neben dem BDZV haben im Berliner Haus der Presse unter anderem auch der Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen (BVDA) und der Medienverband der freien Presse (MVFP) ihren Sitz.Ein Foto können Sie hier herunterladen (https://www.bdzv.de/fileadmin/content/6_Service/6-1_Presse/6-1-2_Pressemitteilungen/2026/Bilder/Haus_der_Presse_Credit_Jens_Kalaene.jpeg). Fotocredit Jens Kalaene.Weitere Informationen zur Aktionswoche und zu den beteiligten Partnern und Unterstützern unter www.vielestimmen.de.Pressekontakt:Anja PasquayLeiterin KommunikationTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6936/6349514