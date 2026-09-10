Erst Mitte August war die Meta Platforms-Aktie auf ein neues Jahrestief gefallen, doch seitdem drehte die Social Media-Aktie mächtig auf. In den letzten drei Wochen legte der Kurs von Meta um über +20% zu. Was gibt Mark Zuckerbergs Imperium neuen Rückenwind und wird auch er auch anhalten? Drei positive Entwicklungen Es sind gleich drei positive Entwicklungen, die die Meta Platforms-Aktie in den letzten drei Wochen befeuerten: der Wegfall juristischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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