Die Carvana-Aktie ist seit unserer anfänglichen Berichterstattung 2023 um mehrere +1.000% gestiegen. Die starken Geschäftszahlen und das anhaltende Wachstum stützen die positive Entwicklung, während die ambitionierte Bewertung weiterhin ein Risiko bleibt. Digitaler Autokauf als Wettbewerbsvorteil Carvana setzt auf einen vollständig digitalisierten Fahrzeugkauf und grenzt sich damit vom traditionellen Autohandel ab. Kunden können Fahrzeuge online ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de