Die Andritz-Aktie steht nach einem starken Börsenjahr erneut unmittelbar vor ihrem Rekordhoch. Bei aktuell 83,40 € fehlen nur wenige Prozent bis zur jüngsten Bestmarke bei 84,80 €. Zusätzlichen Rückenwind liefert ein neuer Großauftrag aus dem Wasserkraftgeschäft. Damit stellt sich weniger die Frage, ob die Aktie grundsätzlich Stärke besitzt, sondern ob nach einer möglichen Verschnaufpause bereits der nächste Rallyschub folgt. Wasserkraft sorgt für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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