Bei der Siemens Energy-Aktie bleibt die Lage angespannt. Nach einem verheißungsvollen Wochenstart geriet das Papier am Mittwoch erneut unter starken Abgabedruck und verlor schlussendlich -2,5%. Auch am Donnerstag kommt der Titel kaum vom Fleck und notiert aktuell bei 145,10 €. Müssen sich Anleger auf eine Fortsetzung der Kursflaute einstellen oder steht der Turnaround kurz bevor? Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch Auf den ersten Blick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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