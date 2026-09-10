Die Katze ist aus dem Sack. Auf der gestrigen Keynote stellte der neue Apple-Chef John Ternus die neuen Produkte der Tech-Ikone vor, allen voran natürlich die neue iPhone-Serie. Die Apple-Aktie reagierte heute Morgen allerdings nur mit einem mageren Kursplus an den europäischen Börsen auf die Neuigkeiten. Sind sie denn nicht mehr spektakulär genug? Das größte iPhone aller Zeiten Nun ja, als nicht spektakulär würde ich die Produktvorstellung nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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