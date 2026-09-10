Novo Nordisk beendet nach enttäuschenden Studiendaten zwei weitere Phase-3-Programme mit dem Herzmedikament Ziltivekimab. Der Rückschlag beschädigt die Hoffnung, das Geschäft schneller über Diabetes und Adipositas hinaus auszubauen. Für mich folgt daraus jedoch nicht, die Novo-Nordisk-Aktie abzuschreiben. Das neue Management sollte jetzt konsequent aufräumen, schwache Projekte aussortieren und das Kapital auf die aussichtsreichsten Wirkstoffe konzentrieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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