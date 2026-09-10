Pakistan hat den Iran zuletzt wiederholt unter Druck gesetzt, die Huthi-Rebellen im Jemen zu zügeln. Hintergrund ist die erneute Eskalation des Jemen-Konflikts, der im Zuge des Iran-Kriegs wieder aufgeflammt ist. Pakistans Armeechef Asim Munir soll bei einem Besuch in Teheran eine klare Warnung ausgesprochen haben: Die Führung dort wurde darauf hingewiesen, dass Pakistan im Fall einer Störung der Schifffahrt im Roten Meer Konsequenzen ziehen würde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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