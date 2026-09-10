Seit Wochenbeginn konnte die Lumentum-Aktie bereits um über +10% zulegen und steht nun ein weiteres Mal vor dem Sprung über die Marke von 1.000 US$. In den letzten Wochen ist der Photonikspezialist immer daran gescheitert. Gelingt diesmal der Satz in den vierstelligen Kursbereich und ist Lumentum auf dem aktuellen Kursniveau überhaupt noch einen Kauf wert? Optimistische Banken Die Antwort auf die eingangs gestellte Frag ist ein klares "Ja" - zumindest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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