Die Sicherheitsvorfälle nehmen zu. Nachdem Anthropic schon Ende Juli drei Hacking-Angriffe meldete, ist nach Analyse der Daten jetzt noch ein vierter hinzugekommen. Hier sei Claude Opus 4.6 betroffen gewesen. Im Vergleich zur Konkurrenz präsentiert sich Anthropic als besonders ethisch und sicherheitsbewusst. Diese Strategie hindert die Modelle des Unternehmens allerdings nicht daran, selbstständig Hacking-Angriffe durchzuführen. In einem aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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