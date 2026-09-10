Ende 2025 gegründet, startet Molentum im Oktober 2026 in den operativen Betrieb. Mit durchgängig automatisierten Prozessen will der digitale Assekuradeur für Entlastung im privaten Kompositgeschäft sorgen. Was genau können sich Makler davon erwarten? Und wer steht hinter dem Unternehmen? Interview mit Stefan Liebig, Geschäftsführer, und Christian Bartsch, Chief Technology Officer (CTO) der Molentum GmbH Herr Liebig, Sie haben Ende 2025 die Molentum GmbH gegründet. Worum geht es bei Molentum, was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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