NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Der Logistikkonzern DHL sollte laut Alexia Dogani auch dank der anhaltenden Erholung des Expressgeschäfts ein starkes zweites Halbjahr haben. Sie bleibt zudem für die mittelfristigen Aussichten optimistisch./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST

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