Vaduz (ots) -Das Amt für Auswärtige Angelegenheiten lud am Mittwoch, 9. September 2026, zivilgesellschaftliche Organisationen aus Liechtenstein zu einem NGO-Dialog ein. Der diesjährige Dialog widmete sich den Chancen des EWR-Zivilgesellschaftsfonds für Organisationen und Vereine in Liechtenstein. Er wurde in Zusammenarbeit mit der Mission in Brüssel sowie mit dem Financial Mechanism Office, dem Sekretariat des EWR-Finanzierungsmechanismus, durchgeführt.Der NGO-Dialog 2026 bot wiederum Raum für Informationen und Austausch, insbesondere über mögliche neue grenzüberschreitende Partnerschaften. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie liechtensteinische NGOs Partnerorganisationen in den Empfängerstaaten finden, gemeinsame Projektideen entwickeln und dafür Fördermöglichkeiten des EWR-Zivilgesellschaftsfonds nutzen können.Der EWR-Zivilgesellschaftsfonds unterstützt zivilgesellschaftliches Engagement in Bereichen wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Antidiskriminierung, soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung, Medienkompetenz sowie Klima- und Umweltschutz. Ziel ist es, eine lebendige und widerstandsfähige Zivilgesellschaft zu fördern.Nach einer Einführung zum EWR-Zivilgesellschaftsfonds und den Kooperations- und Finanzierungsmöglichkeiten durch das Financial Mechanism Office stellte die SDG Allianz Liechtenstein vor, welche Unterstützung sie in ihrer Rolle als neuer Donor Contact Point in Liechtenstein bieten kann. So wird die SDG Allianz ihr Netzwerk künftig über aktuelle Ausschreibungen informieren und dabei helfen, Kontakte zu Organisationen in anderen europäischen Ländern herzustellen.Die teilnehmenden "Fund Operators" aus Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien und der Tschechischen Republik - zivilgesellschaftliche Organisationen, welche die Programme in den einzelnen Empfängerstaaten verwalten - gaben zudem Einblick in ihre Arbeit, stellten länderspezifische Prioritäten vor und machten deutlich, in welchen Bereichen eine Zusammenarbeit mit Organisationen aus Liechtenstein möglich ist.Wie solche Kooperationen konkret aussehen können, zeigte zudem ein Fallbeispiel aus der bisherigen Zusammenarbeit zwischen Polen und Liechtenstein: Die Batory Foundation als polnischer "Fund Operator" und die liechtensteinische Frauenrechtsorganisation infra berichteten von ihren Erfahrungen aus einem bilateralen Studienbesuch und gaben Einblick in den Mehrwert solcher Begegnungen für die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit.Der NGO-Dialog beinhaltete auch eine interaktive Matchmaking-Session. Dabei kamen liechtensteinische NGOs und "Fund Operators" aus den Empfängerstaaten miteinander ins Gespräch, loteten gemeinsame Interessen aus und diskutierten mögliche Ansätze für künftige Partnerschaften. Dadurch bot der NGO-Dialog nicht nur Informationen zu den Fördermöglichkeiten, sondern auch konkrete Anknüpfungspunkte für neue grenzüberschreitende Projekte.Hintergrund: Der EWR-FinanzierungsmechanismusDer EWR-Zivilgesellschaftsfonds ist Teil des EWR-Finanzierungsmechanismus (EEA-Grants). Über diesen Mechanismus leisten die EWR/EFTA-Staaten Liechtenstein, Island und Norwegen einen Beitrag zur Verringerung wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten im Europäischen Wirtschaftsraum und tragen zur Stärkung der bilateralen Beziehungen mit den Empfängerstaaten bei. Weitere Informationen zum EWR-Finanzierungsmechanismus und zum EWR-Zivilgesellschaftsfonds sind unter www.eeagrants.org und https://www.llv.li/de/landesverwaltung/diplomatische-vertretungen-fl/bruessel-b-/eea-grants verfügbar.Pressekontakt:Amt für Auswärtige AngelegenheitenAlina Brunhart, Diplomatische MitarbeiterinT +423 236 60 69Alina.brunhart@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942253