Heute war es so weit: Die Biogena Good Vibes AG startete im Direct Market plus der Wiener Börse. Gründer und CEO Albert Schmidbauer hat persönlich die Börsenglocke geläutet, die Baader Bank übernimmt als Market Maker den fortlaufenden Handel. Die bereits börsennotierte Biogena Group Invest AG verschmilzt in die neue Good Vibes AG. "Die Notierung ist für mich weit mehr als ein finanzieller Meilenstein: Sie ist der nächste konsequente Schritt in unserer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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