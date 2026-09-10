NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Sportwagenbauer Porsche AG geht Analyst Jose Asumendi optimistisch in den Kapitalmarkttag Anfang Oktober. Er rechnet mit einem Fünfjahres-Finanzplan und ermutigender Klarheit hinsichtlich der Antriebs- und Modellstrategie. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für das zweite Halbjahr liegt Asumendi etwa 7 Prozent über dem Konsens./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
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