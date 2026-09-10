Zug (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von US-Staatsanleihen sind zuletzt weiter gestiegen, so Stephen Coltman, VP und Head of Macro beim Krypto-ETP-Emittenten 21shares.Diese Entwicklung lasse sich jedoch nur bedingt mit zunehmenden Inflationssorgen erklären. Die langfristigen Inflationserwartungen des Marktes würden vergleichsweise stabil bleiben. Gleichzeitig könnte der anstehende US-Verbraucherpreisindex zum entscheidenden Faktor für die Erwartungen an den nächsten Zinsschritt der Federal Reserve werden. Darüber hinaus rücke ein strukturelles Thema stärker in den Vordergrund: Staaten und Unternehmen würden zunehmend um Kapital konkurrieren, während insbesondere hohe Investitionen in KI-Infrastruktur den privaten Finanzierungsbedarf zusätzlich erhöhen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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