Paris (www.anleihencheck.de) - "Wir gehen von einer schrittweisen und sektorspezifischen Disinflation aus - schneller oder langsamer, je nachdem, wie abhängig eine Region von Energie, Lieferketten und Binnennachfrage ist. Insgesamt erwarten wir, dass sich das Inflationsniveau normalisieren wird. Dies dürfte letztendlich zu einer Stabilisierung der Zinsen und möglicherweise zu einem allmählichen Rückgang führen", sagt Michaël Nizard, Leiter Multi-Asset & Overlay, Edmond de Rothschild Asset Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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