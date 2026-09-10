Christoph Endter stellt den RDK Global Growth Opportunities vor, der bis vor kurzem mit seinen guten Ergebnissen ausschließlich den Mandanten von Reich, Doeker und Kollegen vorbehalten war. Nun öffnet sich der Fonds für alle Anleger. Link zur Website: https://rdk-fonds.de/ Bleiben Sie up to date! ? Exklusive News, spannende Interviews und die neuesten Highlights aus der Finanzwelt gibt es in unserem Newsletter. ?? Jetzt kostenlos abonnieren: https://www.mein-geld-medien.de/newsletter/Quelle: Mein Geld TV
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