Stuttgart (ots) -Das Auto in die Werkstatt zu bringen, ob zur Inspektion oder wegen einer Reparatur, ist nicht gerade billig. Aber wie kann man als Kunde sicher sein, dass dafür auch der Service auf hohem Niveau ist - sorgfältig, technisch auf dem neuesten Stand und fair abgerechnet? Wichtige Orientierung bietet die neueste Studie der Medienmarke auto motor und sport in Kooperation mit dem Institut QuantiQuest. Untersucht wurde die Performance von 32.000 Betrieben in Deutschland, davon konnten sich in diesem Jahr 1.858 für die Auszeichnung TOP Werkstatt 2027 qualifizieren."Erneut fällt der hohe Anteil an freien Betrieben auf", sagt Michael Pfeiffer, Chefredakteur von auto motor und sport. "Von den Vertrags- und Servicepartnern der Automarken haben es nur rund 50 in die Spitzengruppe geschafft." Die Spitzen-Werkstätten verteilen sich über ganz Deutschland und werden nach Postleitzahlen sortiert in der aktuellen Printausgabe von auto motor und sport (20/26) präsentiert, die ab sofort im Handel erhältlich ist oder unter shop.motorpresse.de (auch als ePaper). Die qualifizierten Betriebe sind zudem unter werkstatt.auto-motor-und-sport.de gelistet. Zudem sind unter reifenservice.auto-motor-und-sport.de sind zudem die Betriebe aufgeführt, die als TOP Reifenservice 2027 Bestnoten bekommen haben.Zur Erhebung: Als Basisinformation wurden von rund 32.000 Werkstattbetreibern zunächst Daten unter anderem zu Leistungsumfang, Zertifizierungen, Weiterbildungen oder Ersatzteilverfügbarkeit ermittelt. Zudem wurden rund 2,2 Millionen Kundenurteile mit rund 21,7 Millionen Textfragmenten ausgewählter und besonders relevanter Online-Portale nach elf Haupt- und sechs Zusatzkategorien analysiert.Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, Runner's World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/6349586