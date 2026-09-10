Bei XRP ist kurzfristig wieder etwas mehr Vorsicht angesagt. Der Kurs ist unter eine wichtige Volumenzone gerutscht und notiert aktuell knapp darunter. Gleichzeitig zeigt die Liquidation Heatmap, dass auf beiden Seiten noch größere Bereiche liegen, die in den nächsten Tagen für Bewegung sorgen könnten. Der Bereich um 1,40 US$ ist erstmal verloren Der Bereich zwischen 1,40 und 1,42 US$ hat XRP zuletzt immer wieder beschäftigt. Im Volumenprofil liegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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