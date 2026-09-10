Die Vonovia-Aktie setzt ihre Talfahrt fort und markiert mit aktuell 18,46 € ein neues Jahrestief. Damit wird der in meiner Analyse vom 3. September favorisierte Abwärtsfahrplan weiter bestätigt. Die damals bereits verlorene Marke von 19,61 € konnte nicht zurückerobert werden und fungiert inzwischen als Widerstand. Aus charttechnischer Sicht bleibt deshalb 16,90 € das nächste große Ziel. 96% der Schulden sind abgesichert Während der Kurs weiter fällt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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