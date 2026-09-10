Nach einer schlaflosen Nacht oder bei extrem langen Schichten sollen laut einer Studie Bewegung oder ein Mittagsschlaf das Gedächtnis aufmöbeln helfen. Die sportliche Betätigung führe dabei nicht zu weiterer Ermüdung, so die Forscher:innen. Schlafmangel belastet das Gedächtnis massiv. Schon eine Nacht ohne Schlaf kann die Fähigkeit, Erinnerungen zu bilden, deutlich senken. Auch lassen sich schon gespeicherte Informationen schwerer abrufen, die Aufmerksamkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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