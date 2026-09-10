Hannover (ots) -Ausgerechnet die digitalaffine junge Generation ist bei einem Ausfall ihres wichtigsten Geräts häufig ratlos. So gibt fast jeder zweite unter 30-Jährige an, im Schadenfall nicht gewusst zu haben, was zu tun ist (44 Prozent). Die Sorge vor hohen Reparaturkosten, Datenverlust und die emotionale Bindung an das eigene Gerät führen zu zusätzlicher Belastung. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen Studie des Spezialversicherers Wertgarantie.Bei der älteren Generation sieht das anders aus. So fühlen sich beispielsweise die über 60-Jährigen im Umgang mit einem defekten Gerät deutlich sicherer: Nur 16 Prozent geben an, im Schadenfall nicht zu wissen, was zu tun ist. Gleichzeitig sorgen sich die Jüngeren mehr um hohe Reparaturkosten (55 Prozent) als die 60- bis 74-Jährigen (41 Prozent).Eine besonders große Rolle spielt für die 18- bis 29-Jährigen ein möglicher Verlust von Daten oder Einstellungen, insbesondere wenn Smartphones oder Tablets betroffen sind. Kein Wunder: Mobile Geräte sind Kommunikationsmittel, Kamera, Kalender und Speicherort persönlicher Inhalte zugleich. Geht das Smartphone kaputt, kann das deshalb schnell über das technische Problem hinaus belastend werden. Auch die emotionale Bindung an das eigene Gerät kann den Stress im Schadenfall zusätzlich verstärken. Das betrifft etwas mehr als jeden dritten jungen Erwachsenen (36 Prozent). Unter den über 60-Jährigen kennen hingegen deutlich weniger dieses Gefühl (9 Prozent).Wunsch nach Informationen trifft auf hohen persönlichen AufwandDie Unsicherheit zeigt sich auch bei der Suche nach einer geeigneten Reparaturlösung. Mehr als die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen hätte sich in diesem Zusammenhang mehr oder bessere Informationen zur Reparatur gewünscht, während dies nur auf rund 40 Prozent der älteren Verbraucher zutrifft. So überrascht es auch nicht, dass der Wunsch, mehrere Reparaturangebote miteinander vergleichen zu können, bei den Jüngeren stärker ausgeprägt ist: 54 Prozent gegenüber 39 Prozent bei den Älteren. Gleichzeitig empfinden junge Menschen den Weg zur Reparatur häufiger als zu aufwendig. Die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen bewertet den persönlichen Aufwand als zu hoch; bei den über 60-Jährigen liegt der Anteil bei rund 35 Prozent.Die Studie macht deutlich: Wer reparieren möchte, braucht vor allem schnelle Orientierung, verständliche Informationen und unkomplizierte Angebote. Unterstützung bietet die Website www.reparieren-statt-wegwerfen.de. Sie führt mit wenigen Klicks direkt zu passenden Werkstätten in der Nähe. Zudem stellt sie die wichtigsten Fakten rund um das Recht auf Reparatur zur Verfügung.Über die Studie:Für die Untersuchung wurden im Zeitraum vom 17. Juni bis 2. Juli 2026 insgesamt 2.000 Personen deutschlandweit über ein Online-Panel befragt. Die Verbraucherbefragung erfolgte bevölkerungsrepräsentativ nach Alter, Bildung, Bundesland, Geschlecht, Haushaltsgröße und Wohnortgröße. Die Studie wurde von Wertgarantie durchgeführt.Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMaike Lehnhoff | PR und Content Managerin | Tel: 0049 511 71280-72637 |E-Mail: m.lehnhoff@wertgarantie.comOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127001/6349596