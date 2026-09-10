Potenzial steigt weiter: Goliath Resources - Bis zu 26,8 g/t Gold bei 480 Meter Step-out-Bohrung

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Goliath Resources wächst im Golden Triangle weiter: Hochgradige Treffer in der Wedge-Zone verbinden Bonanza und Golden Gate und erweitern Surebet auf mehr als zwei Quadratkilometer.

Mit sieben parallel arbeitenden Bohrgeräten und einem Gesamtprogramm von rund 50.000 Metern demonstriert Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQX: GOTRF; FSE: B4IF) im Golden Triangle von British Columbia ein beachtliches Explorations-Tempo. Die jüngste Auswertung von Erweiterungsbohrungen auf der Golddigger-Liegenschaft belegt nun, dass das mineralisierte System nicht nur an den Rändern wächst, sondern im Inneren an Substanz gewinnt: Die sogenannte vulkanische Wedge-Zone fungiert als Bindeglied zwischen den hochgradigen Hauptstrukturen Bonanza und Golden Gate und lässt die zusammenhängende Grundfläche des Systems auf mehr als zwei Quadratkilometer anwachsen.

Schnittzonen als Einfallstor für hochgradige Fluide

Geologisch erweist sich die Architektur der Liegenschaft als entscheidender Treiber für die Metallkonzentration. Im Spannungsfeld zwischen den übergeordneten Zonen Bonanza und Golden Gate bildeten sich stark zerklüftete Bruchkorridore heraus, die hydrothermalen Lösungen als Aufstiegsbahnen dienten. Entlang dieser Deformationszonen treten - im Bohrkern erkenntlich - durchgehend dichte Adernetzwerke und Quarz-Sulfid-Brekzien zutage, die sich über Mächtigkeiten von 10 bis 50 Metern erstrecken und regelmäßig sichtbares Freigold führen.

Wie ertragreich dieses Strukturumfeld ausfallen kann, unterstreicht insbesondere das im Nordosten niedergebrachte Bohrloch GD-26-462. Mit diesem 480-Meter-Step-out durchschnitt der Bohrer gleich zwei eigenständige Abschnitte mit außergewöhnlich dichtem Goldgehalt: Die Wedge-Zone lieferte 26,80 Gramm pro Tonne (g/t) Gold über 2,30 Meter innerhalb eines 4,32 Meter breiten Intervalls mit 14,28 g/t Gold. Nur wenig tiefer stieß die Bohrung beim Eintritt in die Golden-Gate-Zone auf weitere 1,65 Meter mit 20,45 g/t Gold, eingebettet in 3,65 Meter mit durchschnittlich 9,31 g/t Gold.

Systematische Ausdehnung öffnet 900-Meter-Erkundungskorridor

Gleichzeitig belegen flachere Bohrungen im Westen und Südwesten die räumliche Ausdehnung des Phänomens über mehrere hundert Meter Entfernung hinweg. Bohrung GD-26-417 traf im Rahmen eines 540-Meter-Step-outs auf einen 58 Meter mächtigen mineralisierten Gesteinskörper, während GD-26-425 am Westrand wiederholt sichtbares Gold in Quarz- und Kalksilikatadern identifizierte. Zwischen diesen beiden Randbereichen erstreckt sich ein rund 900 Meter langer, vulkanischer Korridor, der bislang noch völlig unberührt von Bohrungen ist und Raum für eine durchgehende Verknüpfung der Zonen bietet.

Seit Saisonbeginn legte die mineralisierte Gesamtfläche von Surebet um 12 Prozent auf 2,01 Quadratkilometer zu; die Teilzone Golden Gate verzeichnete sogar einen Flächenzuwachs von 38 Prozent. Gestützt auf eine gut gefüllte Kasse und das Vertrauen namhafter Branchengrößen sorgen die noch zahlreich aus dem Labor zu erwartenden Ergebnisse dafür, dass der Datenfluss bis weit in die Wintermonate hinein anhalten dürfte.

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