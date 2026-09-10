Assekuradeure gewinnen in der Branche an Bedeutung - mit ihrer Hilfe können Versicherer einfacher Zugang zu komplexen Risiken und speziellen Kundengruppe erhalten. Doch die Ratingagentur Moody's warnt Versicherer davor, sich zu abhängig von den Dienstleistern zu machen - sonst droht ein Kontrollverlust. Assekuradeure und andere Formen des delegierten Underwritings gewinnen in der Versicherungsbranche weltweit an Bedeutung. Laut eines aktuellen Berichts der internationalen Ratingagentur Moodys haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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