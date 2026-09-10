Original-Research: The Platform Group SE & Co. KGaA - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to The Platform Group SE & Co. KGaA
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A40ZW88) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 19,00 auf EUR 15,00.
Zusammenfassung:
The Platform Group meldete gemischte Ergebnisse für das erste Halbjahr. Der Umsatz im ersten Halbjahr stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22% auf €421 Mio., was jedoch in erster Linie auf ein starkes erstes Quartal zurückzuführen war (+51% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf €243 Mio.). Der Umsatz im zweiten Quartal sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2% auf €178 Mio. und verzeichnete damit den ersten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal seit dem ersten Quartal 2024. Während der Umsatz um 28% unter unserer Prognose lag (FBe: €246 Mio.), übertraf das AEBITDA unsere Schätzungen und stieg im Jahresvergleich um 9% auf €19 Mio. bei einer AEBITDA-Marge von 10,7% (+110 Basispunkte im Jahresvergleich). Die AEP-Transaktion, deren Abschluss für Mai erwartet wurde, ist noch immer nicht abgeschlossen. TPG hat sich inzwischen ein Term Sheet für eine Finanzierung von bis zu €80 Mio. gesichert, die für Akquisitionen vorgesehen ist, wartet jedoch darauf, dass die endgültigen Abschlussbedingungen erfüllt werden. Das Unternehmen bestätigte seine Gesamtjahresprognose von €1 Mrd. Umsatz und €70 - €80 Mio. AEBITDA. Wir halten die Prognose für plausibel und haben unsere Schätzungen daher unverändert belassen. Wir haben unsere WACC-Schätzung unter anderem aufgrund anhaltender Verzögerungen bei der AEP-Transaktion und eines höheren risikofreien Zinssatzes angehoben. Ein aktualisiertes DCF-Modell, das unsere höhere WACC-Schätzung von 12,0% (zuvor: 11,1%) und die seit unserer letzten Analyse gestiegene Aktienanzahl (+11%) berücksichtigt, ergibt ein neues Kursziel von €15 (zuvor: €19). Zwar deutet unser DCF-Modell auf einen fairen Wert von €15 pro Aktie hin, doch gehen wir davon aus, dass die anhaltende Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsprüfer und der AEP-Transaktion die TPG-Aktie weiterhin belasten wird. Eine Klärung dieser Angelegenheiten dürfte dazu beitragen, die große Bewertungslücke zu schließen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: >1000%).
First Berlin Equity Research has published a research update on The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A40ZW88). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 19.00 to EUR 15.00.
Abstract:
The Platform Group reported mixed H1 results. H1 revenue grew 22% y/y to €421m, but this owed primarily to a strong Q1 (+51% y/y to €243m). Second quarter sales decreased 2% y/y to €178m, marking the first q/q sales decline since Q1/24. While the top line came in 28% below our forecast (FBe: €246m), AEBITDA beat our estimates, rising 9% y/y to €19m at a 10.7% AEBITDA margin (+110bp y/y). The AEP deal, which was expected to be closed in May, is still not completed. TPG has since secured a term sheet for up to €80m in financing, which is earmarked for acquisitions, but is waiting for final closing conditions to be met. The company confirmed its full-year guidance of €1bn in sales and €70m - €80m AEBITDA. We think the guidance is plausible and have thus left our forecasts unchanged. We have increased our WACC estimate due to continued delays in the AEP deal and a higher risk-free rate, among other things. An updated DCF model, which takes into account our higher WACC estimate of 12.0% (previously: 11.1%) and the increased share count (+11%) since our last note, yields a new price target of €15 (previously: €19). While our DCF model points to a fair value of €15 per share, we believe that ongoing auditor- and AEP-related uncertainty will continue to weigh on the stock. A resolution of these matters should help close the wide valuation gap. We maintain our Buy rating (upside: >1000%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: TPG0_GR-2026-09-10_EN
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First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
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E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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