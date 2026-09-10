Mainz (ots) -
Woche 38/26
Freitag, 18.09.
Bitte Programmänderung beachten:
2.45 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle
Das Horrorhaus von Höxter
Deutschland 2024
"Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle: Spurlos verschwunden" entfällt
(weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6349627
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