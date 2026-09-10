Mainz (ots) -Vier Jahrzehnte Kabarett, Comedy und Musik auf dem Mainzer Lerchenberg: Das 3satFestival (11.-18.9.) feiert in diesem Jahr sein 40. Jubiläum. Was 1987 in einem Zirkuszelt auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin begann, ist mittlerweile fester Bestandteil auf dem ZDF-Gelände. Bis heute bietet das Zeltfestival etablierten Künstlerinnen und Künstlern sowie Newcomerinnen und Newcomern eine einzigartige Bühne. Für alle, die nicht live dabei sein können, bringt 3sat alle Auftritte der Künstlerinnen und Künstler im Anschluss an das Festival ab 19. September 2026 auf den Bildschirm - immer zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr in 3sat sowie am jeweiligen Sendetag bereits ab 6.00 Uhr in der 3satMediathek.Zum 40. Jubiläum des Festivals begibt sich 3sat auf eine Reise durch vier Jahrzehnte Kabarett- und Comedy-Geschichte: In "40 Jahre 3satFestival - Die Jubiläumssendung" (zur Preview (https://pressetreff.3sat.de/mediathek/video/3982?cHash=ddfedca896bb3e31a3e6bfae9c6be211)) führen Tobias Mann und Christoph Sieber am Montag, 21. September 2026, 20.15 Uhr, in 3sat durch legendäre Auftritte beim 3satFestival, frühe Karrieremomente großer Namen und überraschende Archivschätze, die unter anderem den Wandel von Humor und Gesellschaft sichtbar machen. Mit persönlichen Erinnerungen, pointierten Kommentaren und einem humorvollen Blick auf den Zeitgeist von damals und heute schlagen sie die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart."Dass das 3satFestival seit 40 Jahren erfolgreich ist, hat vor allem einen Grund: Es ist neugierig geblieben. Auf neue Stimmen, neue Formen des Humors und neue Blickwinkel auf die Welt. Das macht das Festival bis heute aus - und darauf freuen wir uns auch in den kommenden Jahren: auf überraschende Entdeckungen, große Pointen und viele besondere Abende im 3satFestival-Zelt", so 3sat-Senderchefin Natalie Müller-Elmau.Den Auftakt in 3sat macht am Samstag, 19. September 2026, um 20.15 Uhr der österreichische Kabarettist Berni Wagner mit seinem Programm "Monster", im Anschluss sorgen Ursus & Nadeschkin für einen "PRSPKTVNWCHSL" (21.00 Uhr) und Lennart Schilgen präsentiert seine musikalisch unterlegten "Abwesenheitsnotizen" (21.30 Uhr). Ab 22.00 Uhr stehen dann Fabian Lampert, Lara Emer, Dr. Emir und Götz Frittrang auf der TV-Bühne. An den weiteren Tagen im TV zu sehen sind: Rainald Grebe, Helene Bockhorst, Christian Ehring, Luksan Wunder, Eva Karl Faltermeier, Martin Frank, Barbara Ruscher, Suchtpotenzial und Toxische Pommes.Das musikalische Programm folgt am Samstag, 31. Oktober 2026, in 3sat: Um 20.15 Uhr stehen Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys auf der Bühne und um 21.15 Uhr die Pop- und Dance-Künstlerin Leony. Gemeinsam mit seiner Band präsentiert Schauspieler und Musiker Ulrich Tukur einen Mix aus Eigenkompositionen und bekannten Evergreens. Leony wurde unter anderem bekannt mit den Hits "Faded Love" und "Remedy".Das TV-Programm zum 3satFestival im Überblick:Samstag, 19. September 202620.15 Uhr: Berni Wagner: Monster21.00 Uhr: Ursus & Nadeschkin: PRSPKTVWCHSL21.30 Uhr: Lennart Schilgen: Abwesenheitsnotizen22.00 Uhr: Fabian Lampert: Einer dieser Abende22.30 Uhr: Lara Ermer: Leicht entflammbar23.00 Uhr: Dr. Emir: Die Chemie muss stimmen23.30 Uhr: Götz Frittrang: GötzendienstSonntag, 20. September 202620.20 Uhr: Christian Ehring: Nebensaison. Das Musikprogramm21.05 Uhr: Martin Frank: Grüße aus Allegro SüdMontag, 21. September 202620.15 Uhr: "40 Jahre 3satFestival - Die Jubiläumssendung"21.15 Uhr: Rainald Grebe: Ich erinnere mich - glaube ichSamstag, 26. September 202620.15 Uhr: Eva Karl Faltermeier: Ding Dong21.00 Uhr: Barbara Ruscher: Romantik - Aber Zack Zack!21.30 Uhr: Suchtpotenzial: (S)HITSTORM22.15 Uhr: Helene Bockhorst: Lebefrau22.45 Uhr: Toxische Pommes: Wunschlos unglücklich23.15 Uhr: Luksan Wunder: Dr. Edeljoghurts Multimedia Panoptikum 2Samstag, 31. Oktober 202620.15 Uhr: Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys21.15 Uhr: LeonyKontaktBei Fragen erreichen Sie Jessica Zobel, telefonisch unter 0152 - 34601010.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satfestival) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "40 Jahre 3satFestival - Die Jubiläumssendung" im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/mediathek/video/3982?cHash=ddfedca896bb3e31a3e6bfae9c6be211) (nach Log-in)- Tickets für das 3satFestival bekommen Sie hier. (https://ticketservice.zdf.de/events/2224)3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6349655