Hamburg (ots) -Citizen präsentiert vier neue Tsuyosa-Modelle mit bewährter 60-Stunden-Gangreserve, Zifferblättern im Guilloch-Stil und mehrgliedrigen Edelstahlbändern. Eine Premiere innerhalb der Tsuyosa-60-Reihe ist dabei der neue Durchmesser von 37 Millimetern. Dank ihm sind diese Modelle für Damen und Herren gleichermaßen geeignet.Drei Varianten kommen in der neuen Größe: mit schwarzem, hellgrünem sowie silbernem Zifferblatt. Letztere ist goldplattiert und zudem in zwei Größen erhältlich: in 37 und 40 Millimeter. Alle vier neuen Tsuyosa 60 sind ab September im Fachhandel und auf citizenwatch.eu verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 379 Euro für die Edelstahl-Modelle und 429 Euro für die goldplattierten Varianten.Eleganz, Komfort und hohe Gangdauer im FokusDie Citizen Tsuyosa 60 Automatic steht für Eleganz und Komfort am Handgelenk. Für die Eleganz sorgt unter anderem ein reich verziertes Strukturzifferblatt im Guilloch-Stil, für den Komfort ein mehrgliedriges und angenehm zu tragendes Edelstahlband.Das hauseigene Automatikwerk (Kaliber 8310) bietet mit seiner Gangreserve von 60 Stunden einen weiteren Komfort: Man kann diese Automatikuhren getrost zwei Tage ablegen - beispielsweise über das Wochenende - und sie läuft danach unbeeindruckt weiter. Kein Einstellen der Uhrzeit, kein Aufziehen per Hand.Weitere bewährte Features der Tsuyosa-60-Reihe: Kratzfestes Saphirglas mit Lupe über dem Datumsfenster, Leuchtmasse auf den Zeigern und Indizes, ein Glasboden, der den Blick auf das Werk ermöglicht sowie eine Krone auf der 4-Uhr-Position für eine schlanke Silhouette und mehr Tragekomfort.In der Übersicht:CITIZEN Tsuyosa 60 Automatic 37 und 40Modelle: NK0030-51E, NK0030-51X, NK0032-56A, NK0022-50AZifferblattfarben: Schwarz, Grün, SilberfarbenPreis (UVP): 379 Euro (Edelstahl), 429 Euro (goldplattiert)Gehäuse/Band: Edelstahl / Edelstahl goldplattiertGlas: SaphirglasMaße:Durchmesser: 37 mm, Höhe: 11,5 mmDurchmesser: 40 mm, Höhe: 11,7 mmGewicht: 122 g / 141 gSpezifikationen: Kal. 8310 (Automatischer & manueller Aufzug), Ganggenauigkeit -20/+40 Sekunden pro Tag, Gangreserve 60 Stunden bei Vollaufzug, Frequenz: 21.600 A/h (3 Hz), 21 Steine, Sekundenstopp, Leuchtmasse (Zeiger+Indizes), wasserdicht bis 5 bar, GlasbodenÜber CITIZEN WATCH:CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen. Von der Herstellung einzelner Komponenten bis zur Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now". Das heißt: Egal wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen - und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begann CITIZEN mit der Herstellung mechanischer Uhren, erfand Technologien, verbesserte sie und erforschte die Zukunft der Uhren, wie z. B. mit der patentierten lichtbetriebenen Eco-Drive-Technologie.Pressekontakt:Citizen Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 8 | 21035 Hamburg | GermanyT: +49 40 734 62 0E-Mail: pr@citizenwatch.deOriginal-Content von: Citizen Watch Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178475/6349654