Der Automattic-CEO äußerte sich in einem internen Slack-Channel überrascht. Der konkrete Auslöser der Entscheidung bleibt unklar, allerdings soll Mullenberg jahrelang für interne Spannungen gesorgt haben. Der Vorstand von Automattic hat CEO Matt Mullenweg zwangsbeurlaubt. Das Unternehmen, das als Mutterkonzern von WordPress bekannt ist, bestätigte diesen Schritt schriftlich gegenüber Techcrunch. In der Stellungnahme heißt es: "Mark Davies, der Finanzvorstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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