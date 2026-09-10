Schmaler Grat Es ist viel los am KMU-Anleihemarkt. Einige Unternehmen nutzen den Kapitalmarkt derzeit zur Finanzierung ihrer Wachstumspläne und auch für den Herbst zeichnet sich eine ordentliche Transkations-Pipeline ab. Die Stimmung auf den Hamburger Investorentagen und der Equity Herbstkonferenz in Frankfurt war bei Marktteilnehmern entsprechend zuversichtlich. Auch Markus Knoss von der BankM blickt in seiner aktuellen "Fußnote" optimistisch auf die kommenden Monate. ABER auch die andere Seite des Marktes bleibt weiterhin präsent und wird durch immer neue Meldungen gefüttert. Dies sollte keinesfalls zum Dauerzustand werden. Mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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