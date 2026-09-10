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|14:37
|Breaking: Europäische Zentralbank erhöht Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte
|Die Europäische Zentralbank (EZB) gab am Donnerstag bekannt, dass sie die Leitzinsen nach der September-Sitzung wie erwartet um 25 Basispunkte (Bp) angehoben hat. Mit dieser Entscheidung lagen der Zinssatz...
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|14:34
|Gold price down but weathering ECB's 25 basis point rate hike
|14:34
|EZB reagiert auf Inflationsschub - Leitzins steigt auf 2,50 Prozent
|14:33
|Zweites Mal in diesem Jahr: EZB erhöht Zinsen
|14:33
|Nach der Zinserhöhung im Juni hat die EZB auch im September um 25 Basispunkte angehoben - Sparer sollten reagieren
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