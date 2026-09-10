Die adidas-Aktie zählt am Donnerstag zu den schwächsten Titeln im DAX. Zeitweise verliert das Papier 2,39 Prozent auf 142,95 Euro und belastet damit auch den deutschen Leitindex. Dabei steht der Kursrückgang nicht isoliert: Trotz eines Rekordumsatzes beschäftigen die gesunkene operative Marge, unterschiedliche Analysteneinschätzungen und die jüngsten Schwächesignale aus der internationalen Sportartikelbranche den Markt. Besonders die Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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