Meta bringt mit dem neuen KI-Assistenten "Muse" ein Produkt an den Start, das die umfangreichen Investitionen des Konzerns in künstliche Intelligenz stärker mit konkreten Anwendungen für Verbraucher verbinden soll. Der KI-Agent soll nicht nur Informationen bereitstellen, sondern im Auftrag der Nutzer auch bestimmte Aktionen ausführen können. Damit erhält die Frage neue Aufmerksamkeit, wie Meta seine hohen KI-Ausgaben langfristig in zusätzliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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