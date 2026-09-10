Nel ASA baut seine Präsenz im europäischen Wasserstoffmarkt weiter aus. Der norwegische Wasserstoff-Spezialist hat mit dem schottischen Energiedienstleister Hydrasun einen Rahmenvertrag geschlossen. Hydrasun wird damit zum europäischen Integrationspartner für die PEM-Elektrolyseur-Plattform MC Series von Nel. Die Kooperation soll insbesondere die Endmontage näher an Kunden in Großbritannien und der Nordsee-Region bringen und gleichzeitig die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de