Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des deutschen Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron überschrieben wir an dieser Stelle am 19. August 2026 mit "Steht die Aktie bald bei 20 Euro?". Die Aktie scheiterte zuvor einem markanten Widerstandsbereich. Zudem hatten Aktien mit KI-Bezug in der damaligen Gemengelage einen schweren Stand. Vieles sprach für eine Ausdehnung der damals dominierenden Abwärtsbewegung.Ein Test der 20 Euro blieb der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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