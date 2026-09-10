Mit einem Intraday-Tief von knapp 989 Euro war die Rheinmetall-Aktie am Donnerstag vorübergehend unter die Marke von 1.000 Euro gerutscht. JPMorgan setzte das Papier auf die Negative-Catalyst-Watch-Liste und befürchtet eine Verschiebung des Umsatzmixes zulasten margenstarker Produkte wie Munition. Inzwischen notiert die Aktie wieder über 1.000 Euro.Die Rheinmetall-Aktie ist am Donnerstag zeitweise auf knapp 989 Euro gefallen und hat damit die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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