Haiger (ots) -Viele Hausbesitzer heizen an kalten Abenden und in der Übergangszeit zusätzlich mit Holz, um die Heizkosten zu senken. Ein wasserführender Kaminofen geht noch einen Schritt weiter: Er sorgt dafür, dass die Wärme des Kaminfeuers nicht auf das Wohnzimmer beschränkt bleibt, sondern im ganzen Haus genutzt werden kann. In Kombination mit einer Wärmepumpe oder einer Öl- bzw. Gasheizung übernimmt er einen Teil der Wärmeversorgung und entlastet den zentralen Wärmeerzeuger. Hausbesitzer, die ihr Brennholz selbst aufbereiten oder günstig beziehen, profitieren dabei besonders von diesem Heizkonzept.Mit dem Island Aqua bietet JUSTUS, einer der führenden deutschen Hersteller modernder Feuerungstechnik, einen wasserführenden Kaminofen, der dieses Heizkonzept umsetzt. Von den insgesamt 10 kW Heizleistung stehen rund 6 kW für das zentrale Heizsystem zur Verfügung. Eine integrierte Anheizklappe sorgt zunächst dafür, dass der Aufstellraum schnell aufgewärmt wird. Anschließend wird den heißen Rauchgasen mittels eines Wärmetauschers Energie entzogen, um Wasser für die Heiz- und Heißwasserversorgung zu erhitzen. Das heiße Wasser wird in einem Pufferspeicher gelagert und bei Bedarf in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung sowie in die zentrale Wasserversorgung für Küche und Bad eingespeist.Naturstein macht jeden Kaminofen zum UnikatDer Island Aqua überzeugt nicht nur mit seiner wasserführenden Heiztechnik, sondern auch mit seinem markanten Erscheinungsbild. Das Grundmodell ist in schwarzem oder gussgrauem Stahl erhältlich und kann wahlweise mit einer Verkleidung aus Sandstein oder Speckstein ausgestattet werden. Jeder Naturstein ist über Millionen von Jahren entstanden und zeichnet sich durch individuelle Adern, Poren und Farbverläufe aus. So wird jeder Kaminofen zum Unikat. Gleichzeitig speichern Sand- und Speckstein einen Teil der Wärme und geben sie gleichmäßig an den Aufstellraum ab.Der Island Aqua verbindet gemütliche Feueratmosphäre im Wohnraum mit zusätzlicher Wärme für das zentrale Heizsystem. Durch die Nutzung von Holz kann dabei der Bedarf an fossilen Brennstoffen verringert werden. Weitere Informationen unter www.justus.dePressekontakt:JUSTUS GmbHFrau Derya Turgay-HerzMarketingleitungJUSTUS GmbHOranier Str. 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327E-Mail: marketing@justus.deOriginal-Content von: JUSTUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103200/6349691