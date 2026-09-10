DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Upcomers zahlte im August 2026 1.854.357 US-Dollar an Händler und stellte damit einen neuen Monatsrekord auf, nachdem im Juli 1.701.245 US-Dollar gezahlt worden waren. Die Auszahlungen in den beiden Monaten beliefen sich insgesamt auf 3.555.602 US-Dollar, womit sich die Gesamtauszahlungen seit dem Start laut internen Unternehmensdaten auf 10 Millionen US-Dollar beliefen.

Die höchste Einzelauszahlung im August belief sich auf 21.375 US-Dollar. Laut internen Unternehmensdaten betrug die mittlere Zeitspanne zwischen der Auszahlungsanforderung und ihrer Genehmigung 3 Stunden und 10 Minuten.

Auf die Vereinigten Staaten entfielen 28 % des Auszahlungsvolumens im August, gefolgt vom Vereinigten Königreich und Deutschland mit jeweils 10 %. Die höchste Einzelauszahlung bei Upcomers seit dem Start beträgt weiterhin 79.833 US-Dollar.

Im August gab es zudem einen hohen Anteil an wiederkehrenden Kunden. 45 % der Händler, die im Laufe des Monats ein Konto kauften, hatten zuvor bereits ein Konto bei Upcomers erworben.

Durch die Veröffentlichung dieser Zahlen ersetzt Upcomers Auszahlungsversprechen durch Auszahlungsdaten. Das Unternehmen plant, regelmäßig über Auszahlungsvolumen, Bearbeitungszeiten und die geografische Reichweite zu informieren. Die Zahlen für August basieren auf den im Laufe des Monats abgewickelten Auszahlungen.

Anlässlich der Veröffentlichung der August-Zahlen bietet Upcomers mit dem Code RECORD90 einen Rabatt von 90 % an.

Über Upcomers

Upcomers ist ein Unternehmen für die Bewertung von Eigenhandel, das mehr als 80.000 Händlern in über 170 Ländern simulierte Finanzierungsprogramme anbietet. Die Programme simulieren reale Marktbedingungen und bieten Zugang zu simuliertem Kapital, Lernmaterialien und Analysewerkzeugen. Teilnahmeberechtigte Personen können leistungsabhängige Prämien erhalten.

Upcomers wird von Royal Flow - FZCO (VAE) und Upcomers Ltd. (Saint Lucia) betrieben. Alle Upcomers-Programme laufen in einer simulierten Umgebung ab. Upcomers ist kein Broker, nimmt keine Einzahlungen entgegen und bietet keinen Live-Handel an. Die Teilnehmer setzen kein eigenes Kapital ein; gegen eine Gebühr erhalten sie Zugang zu Bewertungs- und Bildungsdienstleistungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dies stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zur Anlage dar.

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