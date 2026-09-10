Die Technologie-Zubehörmarke aulumu hat die A18-Serie für das iPhone 18 vorgestellt, eine neue Kollektion von Smartphone-Hüllen, die sich durch leichten Schutz, innovative Materialien und unverwechselbare optische Oberflächen auszeichnet. Das Sortiment umfasst das A18 Armor Shockproof Aramid Fiber Case, zwei Ultra-Slim Aramid Fiber-Modelle, das Ghost Lumen Transparent Case und das Particle Vegan Leather Case.

Als Herzstück der Kollektion vereint das A18 Armor 1500D-Aramidfaser und thermoplastisches Polyurethan (TPU) in einer einteiligen Konstruktion. Die Hybridstruktur kombiniert das geringe Gewicht und die gewebte Struktur der Aramidfaser mit der Flexibilität und den Dämpfungseigenschaften von TPU. Ein rundumlaufendes Design bedeckt die Kanten des Smartphones, während verstärkte Ecken dazu beitragen sollen, Stöße durch alltägliche Stürze abzufangen.

Die Hülle ist so konzipiert, dass sie Schutz vor Stürzen aus Höhen von bis zu 2 Metern bietet. Ein um 1,36 mm erhöhter Bildschirmrand und ein um 1,3 mm erhöhter Kamerarahmen sorgen für zusätzlichen Schutz an den wichtigsten Stellen.

Das A18 Ultra-Slim Gradient Aramid Fiber Case besteht aus 800D-Aramidfaser, wobei der Graustufen-Farbverlauf direkt in das Material eingewebt und nicht auf die Oberfläche aufgedruckt ist. Mit einer Dicke von 1,2 mm und einem Gewicht ab 26 g bietet es ein minimalistisches Profil mit einer ausdrucksstarken Optik.

Das A18 Ultra-Slim Pixel Aramid Fiber Case besteht aus 1500D-Aramidfaser in Leinwandbindung mit einem UV-behandelten Partikelmuster im Farbverlauf, das von digitalen Strukturen und taktischer Technologie inspiriert ist. Es ist zudem 1,2 mm dick und wiegt ab 27 g.

Zur umfassenden Kollektion gehören das A18 Ghost Lumen Transparent Case aus hochtransparentem Polycarbonat mit einer IML-laminierten Leuchtanordnung sowie das A18 Particle Vegan Leather Case, das in fünf Farben erhältlich ist.

Neben der A18-Serie bringt aulumu außerdem das C05 FKM Sport Watch Band sowie eine neue Farbvariante für das A39 Geometric Case for AirPods Pro 3 auf den Markt.

Preise, Verfügbarkeit und Vertriebskanäle können je nach Land variieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.aulumu.com.

Über aulumu

Das 2022 gegründete Unternehmen aulumu entwickelt digitales Zubehör, das praktische Technik mit einer unverwechselbaren, futuristischen Designsprache verbindet. Seine Produkte werden von Nutzern in mehr als 20 Ländern und Regionen verwendet.

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