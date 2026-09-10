Stuttgart (ots) -Unternehmer können heute leichter denn je auf Wissen zu Vertrieb, Führung oder Kundengewinnung zugreifen. Doch Wissen allein führt nicht zu besseren Ergebnissen. Warum konsequente Umsetzung im KI-Zeitalter zunehmend zum entscheidenden Faktor wird, erfahren Sie hier.Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte wissen häufig ziemlich genau, welche Schritte notwendig wären, um ihr Unternehmen weiterzuentwickeln. Sie müssten mehr Kundengespräche führen, Interessenten konsequenter nachfassen, unangenehme Gespräche angehen oder Entscheidungen treffen, die schon länger ausstehen. Trotzdem werden genau diese Aufgaben im Alltag immer wieder aufgeschoben. Das Problem beginnt häufig dort, wo die Umsetzung unangenehm wird oder der Ausgang nicht sicher vorhersehbar ist. "Wer immer wieder nach der nächsten Methode sucht, obwohl bekannte Maßnahmen nicht konsequent angewendet werden, löst das eigentliche Problem nicht. Denn mehr Wissen wird die Ergebnisse nicht verändern", erklärt Kevin Fiawoo."Der entscheidende Schritt besteht darin, vorhandenes Wissen auch unter Unsicherheit, Ablehnung und Druck in konkrete Handlungen zu übersetzen", so Kevin Fiawoo. Mit dieser Frage beschäftigt er sich seit vielen Jahren. Neben seiner eigenen Erfahrung im Vertrieb und dem Aufbau einer größeren Finanzvertriebsorganisation befasst er sich seit rund 13 Jahren intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung und Mentoring. Heute arbeitet er mit hunderten Selbstständigen, Finanzdienstleistern, Führungskräften und Vertriebsteams zusammen. Dabei betrachtet er unternehmerische Entwicklung nicht allein aus fachlicher Sicht, sondern beschäftigt sich auch mit der Frage, welche persönlichen Fähigkeiten Menschen brauchen, um unter Unsicherheit Entscheidungen zu treffen und langfristig handlungsfähig zu bleiben.Wenn Wissen seinen Vorsprung verliertNoch vor wenigen Jahren konnte ein Wissensvorsprung einen spürbaren Unterschied machen. Wer Zugang zu guten Informationen, erprobten Methoden oder spezialisierten Experten hatte, verfügte über Möglichkeiten, die anderen nicht ohne Weiteres offenstanden. Mit ChatGPT und anderen KI-Anwendungen verändert sich diese Ausgangslage. Informationen zu Vertrieb, Führung, Kundengewinnung und Unternehmensprozessen lassen sich innerhalb kürzester Zeit beschaffen. Auch fachliche und technische Aufgaben dürften durch digitale Werkzeuge weiter vereinfacht werden. Wissen verschwindet damit nicht als Erfolgsfaktor, doch sein exklusiver Wert nimmt drastisch ab.Für Unternehmer verschiebt sich dadurch der Engpass. Entscheidend ist zunehmend, was aus den verfügbaren Informationen im Alltag entsteht: Wird ein Interessent tatsächlich angerufen? Findet das notwendige Follow-up statt? Wird eine schwierige Entscheidung getroffen oder erneut vertagt? "Künftig wird sich aus meiner Sicht weniger daran entscheiden, wer Zugang zum meisten Wissen hat. Wichtiger wird, wer vorhandenes Wissen schneller und konsequenter in die Praxis bringt", erklärt Kevin Fiawoo. Mut, Disziplin, Konsequenz und Belastbarkeit lassen sich schließlich nicht zusammen mit einer neuen Methode herunterladen. Sie werden dort relevant, wo aus einer theoretisch richtigen Antwort eine konkrete Handlung werden muss.Wie groß die Bedeutung konsequenter Anwendung ist, zeigt für Kevin Fiawoo ein Blick auf die Fitnessbranche. Trainingspläne, Ernährungswissen, Fitnessstudios und digitale Unterstützung sind heute so leicht zugänglich wie jemals zuvor. Trotzdem trainiert nicht jeder dauerhaft oder verändert seine Ernährung konsequent. Der Vergleich zeigt: Mehr verfügbare Informationen führen nicht automatisch zu besseren Ergebnissen. Entscheidend ist, was Menschen daraus im Alltag machen. Für Kevin Fiawoo gilt das zunehmend auch im Unternehmertum. Je leichter Wissen verfügbar wird, desto stärker rückt die Fähigkeit in den Vordergrund, vorhandene Erkenntnisse konsequent anzuwenden.Mut und Resilienz werden zu wirtschaftlichen FaktorenBesonders sichtbar wird der Umsetzungsengpass im Vertrieb. Auch hier fehlt Unternehmern häufig nicht das notwendige Wissen. Vielmehr ist es die Angst vor Rückschlägen oder Ablehnung, die sie vom Handeln abhält. In der Arbeit mit hunderten Selbstständigen, Finanzdienstleistern, Führungskräften und Vertriebsteams beobachtet Kevin Fiawoo dieses Muster immer wieder. Wer aus Sorge vor einem Nein weniger Kunden anspricht, seltener nachfasst oder schwierige Gespräche vermeidet, reduziert damit zwangsläufig auch die eigenen Chancen auf neue Aufträge. Mut wird damit zu einem ganz praktischen Faktor: Er entscheidet mit darüber, ob eine bekannte und sinnvolle Maßnahme überhaupt umgesetzt wird.Doch mit dem ersten Schritt allein ist es nicht getan. Wer konsequent verkauft, wird zwangsläufig auch Absagen, erfolglose Gespräche und schwächere Phasen erleben. Entscheidend ist dann, welchen Einfluss diese Erfahrungen auf das weitere Verhalten haben. Führt ein abgelehntes Angebot dazu, dass beim nächsten Interessenten zögerlicher nachgefasst wird, wirkt sich ein einzelner Rückschlag schnell auf weitere Geschäftschancen aus. Resilienz bedeutet für Kevin Fiawoo deshalb vor allem, auch nach solchen Erfahrungen handlungsfähig zu bleiben und die notwendigen Aktivitäten weiterhin konsequent auszuführen.Umsetzung ist auch eine FührungsaufgabeDie Frage nach konsequentem Handeln betrifft allerdings nicht nur Selbstständige. Auch Führungskräfte müssen unterscheiden, warum notwendige Aufgaben im Team nicht erledigt werden. Fehlt einem Mitarbeiter tatsächlich das Wissen, kann eine zusätzliche Erklärung oder Anleitung sinnvoll sein. Weiß er dagegen genau, was zu tun ist, führt mehr Information nicht automatisch weiter. Dann muss stärker in den Blick rücken, was ihn konkret davon abhält, beispielsweise ein Kundengespräch zu führen, konsequent nachzufassen oder eine Entscheidung zu treffen.Für Kevin Fiawoo wird diese Fähigkeit in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Denn während künstliche Intelligenz den Zugang zu Informationen erleichtert und immer mehr fachliche Aufgaben unterstützt, nimmt sie Unternehmern eines nicht ab: schwierige Entscheidungen zu treffen, trotz eines möglichen Neins das nächste Gespräch zu führen und nach Rückschlägen konsequent weiterzumachen. "Der Wettbewerbsvorteil der Zukunft liegt am Ende nicht darin, mehr zu wissen als alle anderen, sondern darin, das Richtige konsequenter umzusetzen", sagt Kevin Fiawoo abschließend.Pressekontakt:Vertranium GmbHVertreten durch: Marcel Mankas und Kevin FiawooE-Mail: info@vertranium.deWebsite: https://vertranium.de/Original-Content von: Vertranium GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174522/6349715