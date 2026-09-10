Erfurt (ots) -Geheimnisse, Intrigen und spannende Ermittlungen im England des 16. Jahrhunderts: Ab 14. September 2026 ist die Premiere der zehnteiligen Serie "Lady Grace Mysteries" (ZDF) auf kika.de und in der KiKA-App sowie immer montags um 20:10 Uhr in Doppelfolgen bei KiKA zu sehen. Die Produktion erzählt von der 14-jährigen Lady Grace, die als geheime Spionin und Vertraute von Queen Elizabeth I. mysteriöse Vorfälle am königlichen Hof aufklärt."Lady Grace Mysteries" basiert auf der mehrteiligen englischen Jugendbuch-Reihe von Patricia Finney und verbindet spannende Kriminalfälle mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens wie Liebe, Freundschaft und Eifersucht in einer historischen Welt mit überraschend modernem Herzschlag. Die Serie ist eine Produktion von Cottonwood Media und der Coolabi Group im Auftrag der BBC, in Koproduktion mit ZDF, ZDF Studios und be-FILMS. Die Redaktion beim ZDF verantworten Jutta Trauer und Catharina Martin.Zum Inhalt: Ein prunkvolles Schloss, weitläufige Gärten und eine berühmte englische Königin des 16. Jahrhunderts bilden die Kulisse für eine Reihe spannender Geheimnisse. Lady Grace (Evie Coles) verfügt über einen ausgeprägten Instinkt für Gefahren und Intrigen. Seit dem Verlust ihrer Mutter steht Grace unter dem besonderen Schutz ihrer Patin Queen Elizabeth I (Rebecca Scott). Doch die Monarchin ist selbst auf Hilfe angewiesen: Noch immer wird ihr Sturz geplant. Sogar vor den eigenen Reihen scheint sie nicht sicher. Als kurz vor einem bedeutenden königlichen Ball die wertvolle Krone verschwindet, gerät ausgerechnet Graces bester Freund Masou (Rafael Alessandro) unter Verdacht. Gemeinsam mit ihrer Freundin Ellie (Carys John) ermittelt sie den wahren Grund für den Diebstahl und wird so zur Vertrauten und geheimen Spionin der Königin.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6349723